L' obiettivo è distruggere la sua carriera | Sinner-choc ecco cosa spunta online

(Di lunedì 30 settembre 2024) Prima l'attacco dopo la notizia della positività, ora il dietrofront. Carlos Alcaraz ha fatto marcia indietro riguardo al caso Clostebol su Jannik, dopo la notizia del ricordo della Wada che rimanderà il caso al Tas di Losanna. Un cambio di pensiero piuttosto netto quello dello spagnolo, che sarebbe amico (?) dima lo aveva criticato all'inizio: “Sono momenti delicati per lui e per il tennis in generale — le sue parole — L'Itia ha detto che non aveva fatto nulla di sbagliato e ora il caso è di nuovo aperto. Pensavo fosse tutto chiuso: Jannik è innocente e hanno verificato che non ha fatto nulla di male. La notizia della Wada mi ha un po' sorpreso. Non so come saranno i prossimi mesi ma di sicuro non è un buon segno per il tennis”.