LIVE Cobolli-Medvedev 2-6 1-1 ATP Pechino 2024 in DIRETTA | auto-break in apertura di 2 set del romano

(Di lunedì 30 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PAOLINI-LINETTE LADI SINNER-LEHECKA NON PRIMA DELLE 13.00 1-1 LARGOOOOOOOOOOOOOOO LARGO il rovescio dopo il servizio di, ci voleva un gratuito. L’azzurro ha brekkato alla nona chance! SECONDAAA 40-A C’è però l’ottava! Largo il dritto di. 40-40 E allora, non mette la prima per la prima voltasu una chance distecca la risposta di dritto. Clamorosa chance mancata. SEEECONDAAA, ora o mai più. 30-40 Servizio e dritto. Ricordiamo, SOLO prime sulle 8 palleconcesse. 15-40 Dai, affossa in rete il dritto. Sfruttare questa chance, altrimenti la partita finisce! 15-30 Gran risposta ma rovescio in rete da dentro il campo di. 0-30 Doppio fallo (2°) di metri.