Lampioni distrutti vandali nel parco di Villa Fabbricotti

(Di lunedì 30 settembre 2024) Firenze, 30 settembre 2024 – Dal tiro al piccione al tiro al lampione il passo è breve. Ma, in entrambi i casi, si tratta comunque di comportamenti incivili. Le centinaia di famiglie che ogni giorno frequentano ildi, in zona Montughi, denunciano che da alcune settimane gruppetti di ragazzini si divertono a spaccare i beidel– oltretutto si tratta di punti luce antichi – con fionde e pietre. E in alcuni casi i baby bulli si sono anche divertiti a distruggerli completamente. Tanto che in alcuni punti il polmone verde di via Vittorio Emanuele II risulta transennato per motivi di sicurezza.