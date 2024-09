Il sindaco Filippo Vagnoli è stato confermato nel consiglio regionale di Anci Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Arezzo, 30 settembre 2024 – Ilneldiche si è tenuto a Firenze lo scorso 18 settembre 2024. Il primo cittadino di Bibbiena rappresenterà, nella compaginele forze civiche.commenta: “Sono molto onorato per questo rinnovo all’intero diperché mi consente di continuare a rappresentare i nostri territori e i bisogni delle aree interne dellae dei giovani. Ringrazio i colleghi che mi hanno dato ancora fiducia. Negli ultimi cinque anni ho avuto il ruolo di responsabile innovazione per i comuni toscani, e per questo ho collaborato con la Regione e con altri enti ministeriali per iniziative che stanno portando innovazione digitali ine nei piccoli comuni. Continuerò a collaborare con il ruolo che mi verrà concesso per i prossimi cinque anni.