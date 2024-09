Guardie ecologiche volontarie Premiato l’impegno di una vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Premiate le Gev () in una cerimonia che si è svolta a Cremona ieri mattina. Tre di loro da anni operano nel Parco agricolo Sud Milano. I premiati sono Luciano Rapa, da 40 anni con le Gev, Giuseppe Pazzali e Simona Campregher. "Non posso che ringraziare questi volontari che donano il loro tempo libero per il bene della natura. Persone che da anni sono impegnate a salvaguardare il patrimonio arboreo e la fauna anche quella ittica. Un esempio per tutti noi". Luciano Rapa è la Gev più anziana di Città metropolitana di Milano, il suo tesserino riporta la matricola numero 8. Con la sua costante presenza, svolge con dedizione e impegno l’attività di vigilanza ecologica fin dai primi anni della nascita delle. Grande esperto della fauna ittica, è diventato un punto di riferimento durante le frequenti emergenze specifiche.