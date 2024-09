Freddo e pioggia in Emilia Romagna | la tendenza meteo per i primi di ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Bologna, 30 settembre– Dopo un weekend all’insegna del sole e delle temperature piacevoli pressoché su tutta la regione (tranne l’episodio di grandine sull’Appennino reggiano e modenese), igiorni del mese diporteranno segnali d’instabilità più tipici dell’autunno: è in arrivo, infatti, una nuova perturbazione di origine atlantica, preannunciata da correnti umide meridionali. In particolare, stasera, non si escludono venti forti (50-61 chilometri all’ora) da sud-ovest sui rilievi centro-occidentali, associati a locali rovesci. www.peopleimages.com Vaccino antinfluenzale: la campagna parte in anticipo Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetta nella prima settimana di, secondo le previsionidi Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’energia e l’ambiente).