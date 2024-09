FOTO Ultimati i lavori di riqualificazione strutturale riapre il Reparto di Ortotraumatologia dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodi, ildiSandi Dio e, diretto dal dottore Mauro Nese, è stato restituito al personale medico sanitario e ai pazienti con un rinnovato confort di tipo alberghiero e più sicuri percorsi sanitari. Ventidue posti di degenza suddivisi in camere da 4, da 2 e da 1 letto, tutte dotate di apparecchio TV, frigoriferi, bagni privati muniti di doccia, bagno assistito, climatizzazione diffusa e termoregolata per rendere la temperatura sempre gradevole. Presenti nelinoltre stanze per la preospedalizzazione, con selezione preventiva dei pazienti, per evitare l’accesso diretto di questi ultimi in, ed una possibile contaminazione dei percorsi.