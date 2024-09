Etrusca troppo forte per la Tarros Spezia Inizio in salita nel campionato di serie B

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024)SAN MINIATO 9872SAN MINIATO: Malvolti, Ermelani 4, Caglio 19, Metsla, Menconi 22, Scardigli 5, Godano 2, Penco 2, Re 12, Capozio 10, Ndour 17, Cravero 5. All. Martelloni. TL: 15/21.: Carpani 14, Pettinaroli 2, Ramirez 16, Vespa, Gogishvili, Merlo 18, Giazzon, Leporati ne, Morciano 3, Fazio, Tedeschi 4, Dias 15. All. Diacci. TL: 27/37. Arbitri: Gianmatteo Sposito e Matias Deliallisi di Livorno. Parziali: 28-19, 52-47, 67-57. SAN MINIATO - C’è ancora da lavorare e parecchio. Certo San Miniato si conferma una squadrae coperta in ogni ruolo soprattutto in chi per conto proprio sa costruirsi un tiro che va quasi sempre a bersaglio. Difesae buona qualità nelle mani dei giovani virgulti toscani, che sono in pieno controllo della gara dall’alla fine, fanno la differenza.