Empoli-Fiorentina le pagelle viola Nel grigiore spuntano Dodo e Kean

(Di lunedì 30 settembre 2024) Firenze, 30 settembre 2024 –, ecco le. De Gea 6 - Primo tempo da spettatore, con ordinaria amministrazione da sbrigare con la mano sinistra. Nella ripresa una parata non difficile e gestione dei movimenti della difesa. Prima gara senza reti subite. Ma poteva anche chiudere il match da ’sv’.6,5 - Sta bene e il sorriso che sfodera in ogni occasione è la conferma. Inizia da dove aveva finito contro la Lazio. La fascia – tutta – è il suo habitat naturale e disinnesca Pezzella tenendolo sempre basso. Un errore in appoggio poteva costare caro, ma è l’unica sbavatura di una partita condotta sempre con il vento in faccia, spingendo e coprendo il suo settore con lucidità e qualità. Una sicurezza. Comuzzo 6 - Ancora titolare corre pochi pericoli, anche quando si perde Colombo cercando un anticipo poco felice.