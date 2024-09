Don’t Forget the Lyrics debutta in preserale prima di Amadeus

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 30 settembre 2024) Scalzato dain access prime time, Gabriele Corsi si riaffaccia sul Nove in. Il compito della sesta edizione dithe, al via oggi alle 19:30, sarà proprio quello di trainare Chissà chi è, bisognoso di trovare slancio, senza far rimpiangere il rampante Cash or Trash (che anticipa con le repliche alle 18:20). Il programma – in Italia portato proprio dasu Italia1 nel 2007 col titolo Canta e vinci – mette alla prova cantanti amatoriali e appassionati di musica sulle note dei più grandi successi della storia del pop. In ogni puntata, tre concorrenti sceglieranno tra sei categorie, di cui tre con punteggio nascosto. Come nel migliore karaoke, si esibiranno fino a quando la musica si fermerà e scompariranno le parole. In quel momento, dovranno dimostrare di conoscere il testo senza esitazioni.