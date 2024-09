Da Biden a Re Carlo cosa mangiano i grandi della terra Gli chef da Mattarella

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Joee Kamala Harris sono “persone molto normali e quando tornano alla Casa Bianca dopo una giornata di duro lavoro vogliono piatti semplici e nutrienti”. Parola di Cris Comerford,che per 25 anni ha lavorato alla Casa Bianca cucinando per cinque presidenti americani e per le loro famiglie. “Amano la pasta al pomodoro”, racconta lei del presidente in carica esua vice, ora in corsa per la leadership, mentre è insieme agli executivedei capi di Stato o di Governo di India, Finlandia, Francia, Svezia, Danimarca, Canada, Estonia, Malta, Norvegia, Lussemburgo, Olanda, Irlanda, Sudafrica, Monaco, Kazakistan, Thailandia, Uk, Cina e naturalmente Italia, nel Salone delle Feste al Quirinale. Sono una delegazione del Club dess dess: “Il nostro motto è ‘Se la politica divide gli uomini, la buona cucina può riunirli’.