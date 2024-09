Crisi climatica l’esperto | Bisogna affrettarsi altrimenti ci saranno effetti drammatici

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Non possiamo più aspettare: serve un radicale cambiamento culturaleciconseguenze drammatiche”. Così il professor Giuseppe Delmestri, che dopo una lunga carriera all’estero ha accettato la chiamata come docente di Studi Organizzativi all’Università LUISS Guido Carli di Roma con il nuovo insegnamento Management of Sustainable and Responsible Projects, sottolinea la necessità di ridurre l’impatto dell’uomo sull’ambiente. Questa tematica, che negli ultimi anni ha acquisito un’importanza crescente, è tornata drammaticamente in auge dopo gli eventi metereologici estremi che hanno colpito diverse zone d’Italia nelle scorse settimane. Non ne è stata esente nemmeno Bergamo, dove si è abbattuto un violento nubifragio fra domenica 8 e lunedì 9 settembre.