Caso Sinner Abodi | Prima si chiarisce meglio è per tutti

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Il significato maggiore è determinato dalla dimensione europea. Non è un evento estemporaneo, ma quello che stiamo facendo sta succedendo anche in altri Paesi europei. È il richiamo al valore dello sport come fattore educativo, di promozione del benessere e socializzazione, ma anche responsabilità politica per fare sì che queste giornate si trasferiscano alla dimensione quotidiana”. Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, a margine dell’evento Be Active, promosso da Sport e Salute, nell’ambito della settimana europea dello sport. “Il pensiero corre alla scuola, il luogo dove tutte queste opportunità devono potersi consacrare superando difficoltà di carattere infrastrutturale e anche di barriere culturali, con i programmi didattici. Stiamo dando supporto al ministro Valditara perché contrastare la sedentarietà passa per l’attività sportiva.