Cardi e il suo grido alle nazioni | La nostra voce sembra muta

(Di lunedì 30 settembre 2024) di Massimo Selleri MARZABOTTO (Bologna) Valtersi commuove più volte nel leggere il suo discorso che apre le orazioni dell’80° anniversario dell’eccidio di Monte Sole. Il presidente regionale del Comitato delle Onoranze ai Caduti di Marzabotto porta lo stesso nome di un suo parente che venne ucciso dai militari tedeschi anche se aveva solo 14 giorni e non poteva di certo rappresentare un pericolo per quell’impero germanico che non si rassegnava all’inevitabile capitolazione. Per chi porta dentro di sé il dolore di quelle inutili esecuzioni vedere insieme il capo di stato italiano insieme a quello tedesco suscita quella mescolanza di emozioni anche discordanti di chi prova a perdonare, ma non vuole dimenticare.