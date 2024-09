Carcere ennesima violenta aggressione contro il personale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinuano le tensioni presso l’istituto avellinese di Bellizzi Irpino. Tiziana Guacci, segretario per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, da infatti notizia che “nella tarda mattinata di oggi un detenuto ha aggredito con violenza l’Ispettore di sorveglianza generale ed un Assistente capo coordinatore intervenuto in soccorso, pretendendo la concessione di un beneficio non rientrante nella competenza della Polizia Penitenziaria. Il detenuto si è altresì reso responsabile della distruzione del computer in dotazione all’ufficio di sorveglianza generale”.