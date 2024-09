Be Active 2024 | appartenenza benessere e inclusione La settimana europea dello sport

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 30 settembre 2024) Si è conclusa oggi la decima edizione di #Be, la, iniziata lo scorso 23 settembre. Attraverso tale iniziativa, lanciata nel 2015 dall'Unioneper promuovere l'attivitàiva e gli stili di vita sani e attivi, sono stati attivati numerosissimi eventiivi, ispirati alle parole chiave di questa edizione:. Anche quest'anno, il progetto è stato coordinato dal Ministro per loe Giovani -attraverso il Dipartimento per lo- e realizzato dae Salute. In particolare, in questa edizione EWoS ha superato quota 1.000 in quanto a eventi sparsi su tutto il territorio. Un numero destinato ad aumentare: il periodo di affiliazione e adesione alla piattaforma del progetto terminerà infatti il prossimo 15 ottobre.