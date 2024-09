Assassin’s Creed Shadows un report rivela i motivi del rinvio parlando di Yasuke e bug

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tom Henderson ha condiviso tante nuove informazioni in merito al sorprendente ed inaspettatodindo quali sono stati i realiche hanno portato Ubisoft a rimandare di svariati mesi il lancio del gioco. Al momento dell’annuncio del posticipo, Ubisoft ha affermato cheè stato rinviato “per rifinire e perfezionare l’esperienza”, ma in realtà questo slittamento della data di uscita è dipeso anche dalle accese critiche che hanno circondato sin da subito. Secondo Tom Henderson, la dirigenza del publisher francese hanno deciso di rinviarea causa delle preoccupazioni riguardanti la precisione storica e culturale della comunità giapponese, sistemando alcuni dettagli anche su, personaggio che non verrà rimosso dal gioco.