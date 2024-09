America' s Cup Luna Rossa cade dal foil prima della partenza | Ineos vince e va sul 3-2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 –passa nuovamente a condurre la seriefinale di Louis Vuitton Cup, conperde gara 5 pagando caro un errore inche ha visto la barca italianare dal. La barca italiana perde il volo a 30’’ dal via e così per riacquistare velocità vede gli inglesi riuscire già a scappare via. La Silver Bullet non scivola mai troppo lontano dagli avversari, mostrando una buona velocità sia di bolina che di poppa ma è chiaro che il problema iniziale ha viziato l’esito finale del match race.passa ai cancelli quasi sempre al di sotto dei 10’’, riuscendo a non avere mai un gap superiore ai 200 metri ma ogni volta che arriva vicino ae in una posizione che potrebbe sembrare vantaggiosa per il sorpasso, Ben Ainslie e il suo equipaggio riescono a rispondere colpo su colpo senza offrire mai il fianco al sindacato tricolore.