Vuitton Cup | la quarta regata va a Luna Rossa 2-2 con Britannia

(Di domenica 29 settembre 2024)vince ladella finale della LouisCip contro Ineose si porta in partita sul 2-2. Splendida reazione dell'equipaggio italiano dopo la sconfitta a tavolino precedente per la rottura della randa. Sulle acque di Barcellona il team Prada ha vinto la partenza e Ineos gli è stata costantemente alle calcagna, senza mai darle tregua. Non impeccabile l'ultima bolina diche ha consentito agli avversari di ridurre lo svantaggio da 450 a 120 metri. Ma il team italiano è riuscito a controllare nell'ultimo lato di poppa i tentativi di attacco del britannico Ben Ainslie che ha provato una serie di strombate per ribaltare il match perso per appena 4". La velocità media di Ineosnellaè stata superiore a quella di: 41,4 nodi contro 41,3.