Una buona idea l' assessorato alla sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Giovedì 26 settembre piazza dell'Unità era piena di polizia, così come le vie adiacenti. Finalmente, mi dico, un'operazione in grande stile per arrestare spacciatori e delinquenti che stazionano lì perennemente. Dal tg regionale scopro che il dispiegamento di forze era dovuto al comizio di Gianni Alemanno, seguito poi dal corteo dei centri sociali. Peccato che dal giorno dopo, tutto sia tornato come prima. So di cosa parlo perché abito nel quartiere Bolognina da 24 anni. Occorrerebbe un presidio quotidiano non le solite chiacchiere da parte dei politici di destra e di sinistra. Monica Monti Risponde Beppe Boni Partiamo da un punto fermo. Non è possibile militarizzare stabilmente le zone di Bologna che hanno problemi seri di spaccio e delinquenza. Servirebbe un esercito di poliziotti e carabinieri.