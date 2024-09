Un nuovo trailer per Bionic Bay

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 29 settembre 2024) Al Convergence Games Showcase, Juhana Myllys, artista e designer diBay, ha svelato unemozionanteper il gioco in pixel art di grande impatto visivo. Insieme al, gli sviluppatori Mureena e Psychoflow Studio hanno annunciato la loro collaborazione con Kepler Interactive, che pubblicherà l’attesissimo titolo indie. Ambientato in un antico mondo biomeccanico che pullula di tecnologie fantasiose e trappole mortali,Bay è disponibile per la wishlist ora su PlayStation 5 e PC via Steam, sarà lanciato nel 2025 e combina una pixel art meticolosamente dettagliata con un platforming serrato e un gameplay caotico basato sulla fisica. L’arte del gioco è realizzata con notevole precisione, come evidenziato nel, che mostra un albero composto da oltre 250.000 pixel e un’impressionante mano meccanica con più di 1 milione di pixel.