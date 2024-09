Sardegna | trovato morto ex calciatore del Cagliari aveva una ferita alla testa

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di domenica 29 settembre 2024) Andrea Capone, ex giocatore del, è statoprivo di vita in una stanza dell’hotel Palazzo Tirso, apartecipato ad una festa. Poche ore primapartecipato ad una festa di un amico, Andrea Capone, 43 anni, exdelsenza vita questa mattina in una stanza dell’hotel Palazzo Tirso, a, in piazza Deffenu. L’uomo è stato ricon una profondache – secondo gli inquirenti – potrebbe essersi procurato durante una caduta, causata da un malore. L’intervento di un’ambulanza medicalizzata del 118 è stato immediato ma, purtroppo, nulla è stato potuto fare. L’exera già