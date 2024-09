LIVE Motocross GP Spagna 2024 in DIRETTA | Gajser davanti a Prado grave errore dello spagnolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-11 Giro veloce per Tim1.52.642. -10 Ecco la situazione attuale: 1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 17:00.795 8 1:52.816 7 1:53.078 1:52.816 1:53.111 0:32.177 Inter 1 2 3 Febvre, Romain FRA KAW 17:02.410 8 0:01.212 0:01.212 1:52.703 8 1:52.703 1:53.437 1:53.060 0:31.774 Inter 1 3 243, Tim SLO HON 17:04.174 8 0:03.356 0:02.144 1:52.762 6 1:52.969 1:53.818 1:52.762 0:32.154 Inter 1 4 1, Jorge ESP GAS 17:08.852 8 0:08.579 0:05.223 1:53.270 3 1:54.315 2:00.522 1:53.595 0:32.699 Inter 1 -9 Herlings al momento in testaa Febvre e. Poi. -8diche crolla al quarto posto appena dietro. -7 Solo cinque decimi tra Herlings e. -6 Herlings si trova a soli sette decimi da. -5 Bonacorsi attualmente si trova in nona posizione, Lupino con la Ducati tredicesimo.