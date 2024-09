L’azzurro partirà titolare Conte ha già sciolto i suoi dubbi | fiducia al calciatore!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 29 settembre 2024) Il Napoli si appresta a sfidare il Monza alle ore 20:45. Antonioavrebbe già scelto alcuni uomini da schierare in campo. Manca sempre meno alla prossima sfida del Napoli contro il Monza. Gli azzurri sfideranno gli uomini di Alessandro Nesta, il quale fatica e non poco sulla panchina dei brianzoli. Proprio ciò, però, potrebbe rappresentare una grossa insidia. Infatti, i lombardi hanno tanta voglia di rivincita e potrebbero rovinare i “piani” del Napoli. Non a caso, Antoniosogna l’ennesima vittoria dopo i successi ottenuti da Milan, Inter e Juventus nelle ultime ore. Infatti, sarebbe molto importante ottenere nuovamente i tre punti per restare nelle zone alte della classifica. Antoniolo sa, motivo per il quale si affiderà ancora una volta aiuomini migliori. Il tecnico, fin dal suo arrivo a Napoli ha scelto degli uomini “intoccabili” nel suo scacchiere.