La Signora vola in vetta Vlahovic oltre le critiche | Io rispondo sul campo

(Di domenica 29 settembre 2024) Gioco di contrasti, come quando un Motta in maglia rossoblù fece piangere lain uno stadio che ribolliva. E ieri, 16 anni dopo quella storica doppietta, a ruoli ribaltati, mister Thiago (questa volta sulla panchina della Juve), trova il guizzo vincente contro il suo ex Genoa che vale un 3-0 e la testa temporanea della classifica. "Questo è un gruppo di giocatori forti, insieme possono crescere ancora", sentenzierà poi il mister italo-brasiliano. Contrasti, sì: nel silenzio di un Ferraris a porte chiuse per gli scontri del derby della Lanterna si consuma una partita dai due volti. Congelata nella tattica prima dell’esplosione di un ’doppio’, anche lui invisibile per metà match e poi protagonista: "Sta diventando un leader positivo anche nelle difficoltà", Motta dixit. E Dusan esulta un po’ polemico contro le: "La gente parla, iosul".