Inter-Stella Rossa disponibili i tagliandi per il match | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024)sarà il secondo incontro di questa Champions League. La società nerazzurra ha reso noti importantisulla vendita dei biglietti per il. LA SFIDA –è in programma per martedì 1 ottobre alle ore 21. I nerazzurri sfideranno la squadra serba, capolista nel proprio campionato, con l’obiettivo di conseguire il primo successo in questa edizione di Champions League. Per poter realizzare il proprio obiettivo, i meneghini dovranno mantenere un livello ottimale per l’o arco dell’incontro, consapevoli del fatto di non dover sottovalutare i propri rivali nella sfida del Meazza.