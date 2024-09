Il tempo della nostra vita | addio alla star Drake Hogestyn all' età di 70 anni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 29 settembre 2024) L'attore era famoso per il ruolo di John Black nella popolare soap opera. Il veteranosoap opera Il, è scomparso a causa di un cancro al pancreas nella giornata di sabato, un giorno prima del suo settantunesimo compleanno.è noto ai fanserie per aver interpretato John Black. L'attore, nativo di Fort Wayne nell'Indiana, ha rivestito i pdel personaggio in Ilper ben quarant'e secondo il proprio account Instagram ufficiale è scomparso serenamente e circondato dai propri cari. Resoap opera "È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di. Gli è stata lanciata la