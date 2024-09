Il 5 ottobre a Milano una serata evento per ricordare Alessandro Bono a 30 anni dalla scomparsa

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di domenica 29 settembre 2024)– Il 5a ‘Il Politeatro’ di, in viale Lucania 18, a partire dalle ore 21 si terrà unapera 30sua. Per tributarlo saranno sul palco Nero luce, Edo Pop, Francesco D’Acri, Massimo Priviero, Marco Baroni, Simone Tomassini, Mario Lavezzi, Manuel Puelli, Federico Gattafoni, Simona Rae, kava, Ivano Conti, Eleonora Rindi, Andrea Mingardi, Danilo Amerio, Paola Candeo e la band storica diformata da Pietro La Pietra, Paolo Saraceno, Flavio Piantoni, Maxx Furian e Paolo Bolio. La, che sarà condotta da Imma Baccelliere di Radio Capital e da Stefano Bonfanti, è organizzata da Marco Bergamo, Michael Mattiussi, Marcocchiarico, Giulia Benotto e Ambra Marescalchi. Per le informazioni sulla [email protected] o a mezzo messaggio scritto su Whatsapp: +393500651373.