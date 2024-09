I biancorossi devono ancora assaporare un successo Becattini cerca la prima gioia Terranuova alla prova Fezzanese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Si torna al Matteini per la quarta giornata di serie D, con ilTraiana intenzionato a trovare lavittoria stagionale. Cercherà di agguantarla contro la, che incontra oggi per lavolta. "Forse i punti non rispecchiano il valore delle prestazioni fatte - ha spiegato l’allenatore Marco- però siamo in crescita partita dopo partita e l’augurio è ripetere quanto fatto domenica scorsa stando più attenti ai dettagli che ci sono sfuggiti. Bisogna essere pronti a sacrificarsi un po’ di più riuscendo a difendere meglio nelle ripartenze". Nelrientrano dalle rispettive squalifiche Bega e Privitera. Restano out Saitta, Mannella e Stopponi. Nellafuori Loffredo e Nicolini, espulsi con il Livorno.