Guasti su linea Alta Velocità Roma-Napoli ritardi fino a 80 minuti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 29 settembre 2024) Disagi e forti rallentamenti nel pomeriggio di domenica sulla tratta ferroviaria dell'traper un intervento tecnico allaelettrica tra Salone e Labico. I treni AV percorrono le linee convenzionali via Formia e Cassino e alcuni treni effettueranno la fermata nella stazione diTiburtina invece che aTermini. Le squadre tecniche di Rfi sono al lavoro da ore per ripristinare la piena efficenza dell'infrastruttura. I treni segnanoa 80, anche se dalle 18.10 la circolazione ferroviaria è in graduale ripresa in prossimità di Anagni.