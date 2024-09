Fino a un anno di carcere per le partite di calcio piratate su App e siti Nel mirino anche i Vpn

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma, 29 settembre 2024 –a undiper ledi(ma non solo). E’ ciò che si rischierà in base agli emendamenti “anti-pezzotto” previsti per il decreto legge Ombibus. E’ stato infatti dato il via libera in commissioni Bilancio e Finanze riunite in Senato agli emendamenti 6.0.35 e 6.0.36 al dl Omnibus che modificano le leggi sul diritto d'autore e anti pirateria. La seconda proposta emendativa introduce, tra l'altro, ila unai "prestatori di servizi di accesso alla rete" nell'eventualità di "omissione della segnalazione" di trasmissioni pirata che riguardano, soprattutto, leditramite app e. Nel dettaglio, l'emendamento 6.0.35 a firma Zedda, Liris e Damiani, aggiunge la dicitura "fornitori di servizi di Vpn e quelli di Dns pubblicamente disponibili, ovunque residenti ed ovunque localizzati".