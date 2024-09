Conte dopo Napoli-Monza | I sogni li lasciamo ai tifosi noi dobbiamo crescere

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 29 settembre 2024) Il tecnico azzurro analizza la vittoria per 2-0 e parla della situazione della squadra Antonio, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della vittoria per 2-0 contro ilallo stadio Maradona. Il tecnico ha affrontato diversi argomenti, tra cui le prestazioni di Lukaku, la pausa per le Nazionali e le prospettive della squadra per la stagione. Lukaku può tornare ai livelli di 4 anni fa?ha subito affrontato la questione Romelu Lukaku: “L’importante è che partecipi attivamente alla partita e che contribuisca all’obiettivo finale, come deve fare ogni giocatore. Sta lavorando duro e stiamo cercando di aumentare i carichi di lavoro per lui. È arrivato non in perfette condizioni, ma può sempre fare la differenza durante la partita.