Amici di Maria De Filippi riapre le porte della scuola gli ospiti di oggi

(Di domenica 29 settembre 2024)diDepartecon una nuova stagione. In studio conDeAngelina Mango, Francesca Fagnani e Mahmood per la prima puntata La nuova edizione diparte, domenica 29 settembre, dalle 14 su Canale 5. Ad aprire il talent più longevotv ci pensa Sarah Toscano, vincitricescorsa edizione del talent show diDe. Per lei, che riporta la coppa in studio, sarà anche l’occasione per presentare in anteprima assoluta il brano ‘Tacchi (fra le dita)’, che uscirà venerdì 4 ottobre con Warner Music Italy. GliA consegnare le maglie ai ragazzi di questa nuova stagione ci saranno: Mahmood, Francesca Fagnani, Cristiano Malgioglio, Angelina Mango, Ilenia Pastorelli e Marco Bocci. Angelina Mango con Olly si esibirà con il brano  ‘Per due come noi’.