Yuasa Battery carica a mille per il debutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Fervono i preparativi al PalaSavelli in vista dell’evento del domani con la Superlega che per la prima volta chiamerà in causa laGrottazzolina, avversario di turno la Mint Vero Volley Monza, fresca di finale scudetto contro Perugia. Un Palas animato negli ultimi giorni non solo dagli atleti di coach Ortenzi ma anche dalla squadra invisibile di volontari che stanno mettendo a punto tutto il necessario per essere pronti ad accogliere i tantissimi tifosi. Ma di contro ci sarà Monza guidata da Massimo Eccheli, reduce da una super stagione. Monza può contare sul fortissimo regista brasiliano Fernando Kreling, la coppia di centrali Thomas Beretta-Gabriele Di Martino, il libero Marco Gaggini e l’opposto Arthur Szwarc.