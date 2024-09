Ultime Notizie Roma del 28-09-2024 ore 09 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024)dailynews radiogiornale ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’uragano Irene che ha toccato terra in Florida con una forza di categoria 4 è stato detto declassata categoria 2 Lo ha reso noto il centro nazionale organi l’uragano e lei si è indebolito fino all’infinito di categoria 2 a Milano ma continua a produrre eventi catastrofici che ora stanno spingendo verso la Giorgia meridionale lo fa sapere il centro nazionale è un ragani nell’aggiornamento dell’una di notte ora locale e secondo quanto riporta la CNN i venti Soffiano ha un’intensità di 177 km orari le persone non devono lasciare loro rifugi e devono rimanere al loro posto Durante il passaggio di queste condizioni per il per la vita fa sapere il centro nazionale uragani il dipartimento della difesa degli Stati Uniti ha annunciato lo stanziamento di ulteriori 2,4 Mila dollari a favore dell’ ...