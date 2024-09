Torino-Lazio dove vederla | i granata per conservare la vetta Formazioni e orario

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024), 28 settembre 2024 – La voglia di continuare a viaggiare con la testa tra le nuvole, contro il cinismo e la concretezza di chi ha appena mostrato i muscoli in Europa e vuole ricominciare a macinare risultati anche in campionato. Ilsta vivendo un inizio di stagione pressoché perfetto: dopo 5 giornate la squadra di Vanoli veleggia inalla classifica in solitaria e vuole continuare almeno per un'altra settimana a coltivare questo sogno. Dall'altra parte ladopo l'inciampo contro la Fiorentina vuole tornare a macinare punti ed è attesa da una trasferta complicata, contro una squadra in salute.e biancocelesti si affronteranno nella giornata di domani, domenica 29 settembre, allo stadio Olimpico Grande, in una sfida valida per la sesta giornata di Serie A, calcio d'inizio fissato alle 12.30.