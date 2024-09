The Rugby Championship 2024 il Sudafrica batte l’Argentina e si laurea campione!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 28 settembre 2024) Si è appena concluso il match che chiudeva l’edizionedella Thee al Mbombela Stadium ci si giocava il titolo tra il. Gli Springboks dovevano gestire 4 punti di vantaggio in classifica, mentre per i Pumas serviva un miracolo. Che non è arrivato. Ecco cosa è successo. Parte subito fortissimo il, che vuole chiudere il prima possibile la pratica. E dopo una meta mancata solo in extremis, ecco che all’8 dalla mischia palla che si muove verso il centro del campo, la prende Fassi che sfonda contro tre difensori argentini e meta del 7-0. Non rallentano gli Springboks, mentresoffre tantissimo in mischia e non solo. Così si arriva al 15’, quando dalla ruck prende l’ovale Pieter-Steph du Toit che si tuffa oltre le maglie argentine per il 14-0.