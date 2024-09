Sinner l' incubo non è finito | la Wada lo vuole squalificare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 28 settembre 2024) LaJannikper uno o due anni, non accetta la sentenza d'assoluzione emessa dal tribunale indipendente del tennis ITIA e contro la stessa ha deciso di ricorrere al Tas di Losanna. Finale non del tutto inatteso, visto che nelle settimane scorse tra smentite e precisazioni si era compreso bene come l'agenzia mondiale antidoping avesse messo nel mirino la vicenda del numero uno del tennis mondiale, positivo al Clostebol in un controllo (poi ripetuto con identico esito) lo scorso marzo nel corso del torneo ATP di Indian Wells.era stato scagionato perché in grado di ricostruire con precisione documentata come, quando e perché le tracce infinitesimali della sostanza fossero finite nel suo organismo, dimostrando la totale inconsapevolezza dell'assunzione.