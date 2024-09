Sequestrati 660 litri di olio extravergine di oliva senza indicazioni a tutela dei consumatori

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di sabato 28 settembre 2024) Finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino, nell’ambito del controllo economico del territorio, hanno sottoposto a sequestro 660did’, di origine sconosciuta e privi delle necessariecommerciali Nell’ambito del dispositivo adottato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, finalizzato alladel Made in Italy per il contrasto agli illeciti che colpiscono la filiera agroalimentare, sono stati sottoposti a sequestro 660did’, di origine sconosciuta e privi delle necessariecommerciali. L’attività di servizio, condotta dai finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Avellino nell’ambito del controllo economico del territorio, ha riguardato un’autovettura, con a bordo due soggetti, che a seguito di ispezione è risultata trasportare il prodotto in questione.