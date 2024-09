Sardegna | si finge carabiniere ruba i gioielli a un’80enne e poi li nasconde nella Nutella

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 28 settembre 2024) L’uomo, un 45enne di origini campane, aveva nascosto la refurtiva anche all’interno di alcuni flaconi di detersivo, oltre che nei barattoli di: è stato arrestato dalla polizia. Una parte delle refurtiva era nascosta in alcuni barattoli di. Tutto il resto, invece, era stato occultato all’interno di alcuni flaconi di detersivo: il tutto per un valore di migliaia di euro. Lo scorso pomeriggio un 45enne, napoletano, è stato bloccato e arrestato al porto di Cagliari dalla polizia, dopo che il metal detector presente al check point aveva segnalato degli oggetti “sospetti” all’interno del suo zaino. L’uomo, infatti, accortosi di essere stato scoperto, ha abbandonato la refurtiva ma in pochi secondi è stato raggiunto dagli agenti ed arrestato. Ora si trova all’interno di una cella del carcere di Uta, con la pesante accusa di estorsione pluriaggravata.