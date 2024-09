Rai Radio1 fa tappa a Castiglion Fiorentino con Ivan Cardia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Arezzo, 28 settembre 2024 – RaifaconMercoledì pomeriggio il programma radiofonico “Il pomeriggio di”, condotto da Massimo Giraldi, Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi, ha sceltoper la sua diretta dai territori, con il conduttore itineranteche ha intervistato il Sindaco Mario Agnelli in diretta da Piazza del Municipio, sotto il loggiato vasariano. Una vetrina radiofonica per invogliare gli ascoltatori a visitare, facendolo raccontare da chi lo vive e lo amministra ogni giorno. Si è parlato molto della vocazione turistica cheha riscoperto negli ultimi anni e delle visite in continuo aumento. Del “triangolo magico” olio, vino e carne chianina che sono i veri simboli della cultura enogastronomica del nostro territorio.