Perché la Wada ricorre contro Sinner

(Di sabato 28 settembre 2024) AGI - Jannikinizia una doppia partita. Il numero 1 del tennis mondiale, se da una parte proseguirà la sua carriera fra dritti e rovesci, dall'altra dovrà dimostrare la sua completa estraneità al doping e che i bassi livelli - meno di un miliardesimo di grammo, quindi ininfluenti sotto l'aspetto della prestazione sportiva - dei metaboliti di Clostebol trovati in duelli nel suo corpo siano entrati per colpa di terzi e a sua insaputa. L'agenzia mondiale antidoping (), recentemente contestata per non aver indagato sulla positività dei nuotatori cinesi, poi tutti assolti, sulla positività diha voluto presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna (Tas). Il motivo?il giocatore italiano è stato ritenuto "esente da colpa o negligenza" da un tribunale indipendente dall'International Tennis Integrity Agency (Itia).