Passeggiando con Spinacorona il festival di Campanella

(Di sabato 28 settembre 2024) Oltre quaranta artisti di fama internazionale e l’Orchestra della Toscana, diciannove concerti gratuiti in meno di cento ore per vivere la grande Musica nelle più suggestive Chiese e in luoghi della cultura del centro storico di Napoli: dal 3 al 6 ottobre torna per l’ottava edizione il, passeggiate musicali napoletane’, ideato e diretto dal maestro Michele, promosso e finanziato dal Comune di Napoli nell’ambito di Napoli Città della Musica, prodotto da Artetica in collaborazione con Ravello Creative LAB. Ospite d’onore 2024 sarà Guillaume Connesson, uno dei compositori francesi più eseguiti al mondo. Il, con il coordinamento artistico di Giovanni Oliva, è dedicato a Vincenzo Vitale a 40 anni dalla scomparsa.