Pasquale La Rocca curiosità vita privata del maestro di Ballando Con Le Stelle

(Di sabato 28 settembre 2024) Paquale Laè ilcampione in carica che nella scorsa edizione ha conquistato la vittoria diCon Lein coppia con Wanda NaraLa, il successo con Wanda Nara a2023 Da stasera, il ballerino sarà in gara con Nina Zilli, nella diciannovesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Nato a Napoli nel 1989,inizia a ballare a quattordici anni, conquistando diversi titoli a livello internazionale. Nel 2012 si trasferisce in Inghilterra, per poi entrare nel cast del musical Burn The Floor, con il quale gira il mondo fino al 2018, anno nel quale lo vediamo in Strictly Come Dancing, per poi proseguire il percorso televisivo in Dancing With The Stars nella versioni belga e irlandese.