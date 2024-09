Nuoto in acque libere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Domenica 22 settembre a Tirrenia in una giornata di mare splendido e di temperature estive, si è tenuta la "Imperial Swim Race", una gara diinche ha visto i numerosi atleti impegnati su 3 diverse distanze. Una prima di 3,8 km con partenza dal Circolo Arnino di Marina, che assegnava i Titoli Nazionali assoluti e di categoria, una seconda di un miglio marino (1852 m.) partita dal bagno Paradiso ed una terza sulla distanza del mezzo miglio marino (926 m.) partita dal bagno Hoasy. Tutte le gare assegnavano anche i Titoli Regionali del CSI (Centro Sportivo Italiano). Tutti i nuotatori sono partiti in contemporanea alle 10 in punto ed hanno raggiunto il bagno Imperiale di Tirrenia dove era fissato l’arrivo e dove ad attenderli c’era un nutrito pubblico fatto di familiari ed appassionati.