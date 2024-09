Nasrallah ucciso? Cosa succede in spiaggia a Eilat | l' ultimo schiaffo di Israele | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) L'uccisione del leader di Hezbollah, Hassan, nei raid israeliani su Beirut è stata salutata con entusiasmo ad, una città dello stato diposta sulle rive del Mar Rosso: in un video diventato virale online si vedono i bagnanti ospiti di alcuni lidi che esultano e applaudono quando un bagnino annuncia l'uccisione diin un attacco a Beirut.era, fino a questo momento, uno dei bersagli più potenti da fare fuori. Nel frattempo diventano sempre più intensi i combattimenti contro il gruppo sciita. Festeggiamenti per l'evento ci sono stati anche in Siria e nello stesso Libano: l'annuncio della morte del leader di Hezbollah, confermato dall'esercito israeliano, ha portato diversi gruppi di persone a scendere in strada per festeggiare in alcune zone dei due Paesi, come testimoniano numerosi video pubblicati sui social.