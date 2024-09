Lorenzo Biagiarelli chi è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 28 settembre 2024) Nato a Cremona il 24 novembre 1990,ha 33 anni e cresce a Senigallia dove i genitori avevano uno stabilimento balneare. Mentre studia Storia all’università si dedica anche alla musica, suona diversi strumenti musicali e canta per mantenersi agli studi. Ha anche inciso alcuni singoli di discreto successo come Dancing In The Sunlight con il nome d’arte B – Law. Ma presto la sua vera passione diventa un’altra: scopre pentole e fornelli e si innamora della cucina. Dopo gli studi,apre un blog, dove racconta e condivide le sue vere passioni: cucina e viaggi. Le sue ricette conquistano il popolo web in men che non si dica. Ad avere successo sono in particolare i piatti etnici ispirati dai viaggi e le ricette della tradizione rubate alla nonna.