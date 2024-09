Libri per bambini da leggere a settembre | un viaggio insieme a Leonardo e al suo mondo capovolto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) La scuola è iniziata e spesso si scoprono problematiche di scrittura, apprendimento, come la dislessia. Questo libro racconta una storia sulla diversità e fa comprendere come la diversità non è un limite, ma un privilegio. Leo, il protagonista, è nato a Vinci ed è un bambino, così l’ha definito la sua compagna di banco Lisa, perché un giorno, mentre il maestro stava facendo un dettato, Lisa si accorge che Leo scriveva al contrario e da quel giorno tutti i suoi compagni l’hanno deriso. Amareggiato non volle più tornare a scuola, finché suo zio non gli mostra il lavoro dell’orologiaio del paese, che fa tutto con la mano sinistra e così Leo scopre che la diversità non è poi così male. Prendersi gioco di chi è diverso da noi è spiacevole, perché questo atteggiamento ferisce.