L’altro fronte | Nessun rispetto per l’artista e la street art

(Di sabato 28 settembre 2024) Il Mandracchio ha dunque perso, per fortuna solo momentaneamente, i suoi ‘Occhi’. Parliamo dell’opera di Run, loartist anconetano di fama internazionale al quale non è stata comunicata la notizia del ‘trasferimento’ del suo lavoro in un magazzino comunale. Situati proprio diall’unico ingresso alla Mole (essendo chiuso quello sotto Porta Pia per i lavori in corso), i grandi occhi verdi nati dalla fantasia di Giacomo Bufarini (questo il suo vero nome) forse avrebbero potuto spaventare le delegazioni del G7 Salute, attese dal 9 all’11 ottobre. Decisione discutibile, per molti. A cominciare da chi quell’opera l’ha voluta, l’associazione Mac-Manifestazioni Artistiche Contemporanee presieduta da Monica Caputo.