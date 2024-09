La vendemmia di una volta | festa e degustazione di vini alle Cantine Sgarzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Domenica nelle vigne diLuigi a Castel San Pietro si festeggia la. I partecipanti potranno rivivere l’esperienza delladi una, quando si riunivano amici, parenti e vicini di casa a lavorare nelle vigne per poi festeggiare tutti insieme. L’evento è aperto a tutti, grandi e piccini. Il ritrovo è15 presso leLuigi in via Bernarda 1650 . Dopo aver ricevuto in consegna gli strumenti di lavoro, forbici, guanti e cassetta, si farà la raccolta manuale dell’uva accompagnati dai vignaioli. I bambini con meno di 7 anni dovranno essere sotto la supervisione del genitore. Quando si sarà raccolta uva a sufficienza, si inizierà a pigiarla a piedi nudi a ritmo di musica. Gli esperti delleLuigi spiegheranno il ciclo produttivo.